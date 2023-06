Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilungen der Polizeistation Langelsheim für Montag/Diestag, 20./21.06.2023

Goslar (ots)

Montag, 20.06.2023

Brand eines Gartenschuppens an einem Wohnhaus

Langelsheim - Kurz nach 23:00 Uhr am 20.06.2023 löste ein bislang unbekannter Knall einen Großeinsatz der Rettungskräfte in Langelsheim aus. Die Bewohner eines zweistöckigen Wohnhauses in Fachwerkbauweise in einer Anwohnerstraße im Stadtkern von Langelsheim haben in den späten Abendstunden einen Knall vernommen, der zunächst unterschiedlich gedeutet wurde. Zeitgleich wurden Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Gartenschuppen hinter dem Haus, der unmittelbar an das Wohnhaus grenzt, bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr Langelsheim versuchte u. a. mit dem Teleskopmast-Fahrzeug über das Dach an den Brandherd zu gelangen. Die 4 Bewohner des Hauses (68, 65, 34 und 14 Jahre alt) hatten dieses bereits unverletzt verlassen können. Gegen 01:45 Uhr meldet die Feuerwehr, dass das Feuer unter Kontrolle ist, jedoch weitere Nachlöscharbeiten durchgeführt werden, um auch versteckte Brandnester bekämpfen zu können. Der Schuppen ist vollständig ausgebrannt, das Wohnhaus hingegen konnte nahezu unbeschädigt gerettet werden. Es wurde außen lediglich am Dachgebälk und der Fassade und innen durch Rauch und Verrußung in Mitleidenschaft gezogen und ist dadurch vorübergehend nicht bewohnbar. Der Gesamtschaden wird nach ersten Schätzungen auf ca. 100.000,- EUR geschätzt. Die Brandursachenermittlung dauert noch an. Insgesamt waren ca. 90 Einsatzkräfte der Feuerwehr Langelsheim und den umliegenden Ortsfeuerwehren sowie Polizei, Rettungsdienst und Bergwacht Langelsheim im Einsatz. Um 05:15 Uhr erklärt der Ortsbrandmeister Langelsheim für beendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell