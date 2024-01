Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Verkehrsunfälle; Mutmaßliche Diebe ertappt; Brand

Reutlingen (ots)

In Spielhalle eingebrochen

In eine Spielhalle in der Straße Unter den Linden ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Gegen 0.50 Uhr alarmierte ein Anwohner die Polizei, nachdem er das akustische Signal einer ausgelösten Alarmanlage bemerkt hatte. Die Einsatzkräfte entdeckten vor Ort das eingeschlagene Glaselement einer Tür, über die der Einbrecher offenbar ins Innere des Gebäudes gelangt war. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich der Täter noch im Gebäude befindet, wurde es von den Streifenwagenbesatzungen mit negativem Ergebnis durchsucht. Auch eine zeitgleich eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden an der Tür beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Reutlingen hat mit der Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Römerstein (RT): Verletzte bei Verkehrsunfall

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der L 252 zwischen Böhringen und Donnstetten verletzt worden. Kurz vor 17 Uhr geriet ein 49 Jahre alter Mann mit seinem Seat aus noch unbekannter Ursache auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit dem entgegenkommenden VW einer 31-Jährigen zusammen. Der VW wurde durch die Wucht des Aufpralls nach rechts abgewiesen, drehte sich um die eigene Achse und kam auf einem angrenzenden Parkplatz zum Stillstand. Auch der Seat blieb auf diesem stehen. Die schwer verletzte 31-Jährige musste von der Feuerwehr aus ihrem Wagen befreit und anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der 49-Jährige, der augenscheinlich einen Schock erlitten hatte, kam zur weiteren Untersuchung ebenfalls ins Krankenhaus. An den beiden Pkw dürfte jeweils wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 30.000 Euro entstanden sein. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Landesstraße voll gesperrt werden. (mr)

Sonnenbühl (RT): Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Auf etwa 30.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend an der Einmündung L 230 / L 382 entstanden ist. Eine 30-Jährige war gegen 18 Uhr mit ihrem Mitsubishi auf der L 230 in Richtung Traifelberg unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die L 382 einbiegen. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden Mazda, dessen 67 Jahre alte Fahrerin keine Chance mehr hatte zu reagieren. Bei der nachfolgenden Kollision wurde niemand verletzt, allerdings wurden beide Autos bei dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie vom Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden mussten. (cw)

Neckartailfingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung der Abfahrt der B 312 in die K 1256 ereignet hat. Eine 91-Jährige war kurz nach 18 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Abfahrt der Bundesstraße aus Richtung Stuttgart unterwegs und wollte an der Einmündung nach links auf die Kreisstraße in Richtung Neckartailfingen einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines 59-Jährigen, der mit seinem Hyundai auf der Kreisstraße in Richtung Schlaitdorf fuhr und noch erfolglos versuchte, durch ein Ausweichen auf die Gegenfahrbahn einen Unfall zu vermeiden. Bei der nachfolgenden Kollision wurde niemand verletzt. Beide Autos, an denen ein geschätzter Sachschaden in Höhe von etwa 17.000 Euro entstanden ist, mussten in der Folge abgeschleppt werden. (cw)

Altbach (ES): In die Hauswand gekracht

Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, den ein 72-Jähriger am Donnerstagabend auf der Sedanstraße verursacht hat. Der Senior war gegen 18.30 Uhr mit seinem Renault auf der Bahnhofstraße unterwegs. Aus noch ungeklärten Gründen fuhr er an der Einmündung zur Sedanstraße geradeaus weiter und krachte mit so großer Wucht in die Wand eines dortigen Gebäudes, das dort ein Loch entstand. Dabei wurde der Fahrer nach derzeitigem Stand leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte den Mann nachfolgend ins Krankenhaus. Von der Feuerwehr, die zur Unterstützung der Unfallaufnahme vor Ort war, wurde das Gebäude überprüft, wonach das Loch in der Wand die Statik des Gebäudes nicht beeinträchtigte. Der Sachschaden am nicht mehr fahrbereiten Renault wird auf etwa 20.000 Euro, der Gebäudeschaden auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Esslingen (ES): Auf frischer Tat erwischt

Zwei mutmaßliche Diebe sind am Donnerstagabend von der Polizei in Mettingen auf frischer Tat erwischt worden. Kurz nach 21 Uhr ging ein Hinweis ein, dass sich auf einem Baustellengelände in der Siemensstraße eine unberechtigte Person zu schaffen macht und Kabel entwenden würde. Sofort fuhren mehrere Streifenwagen vor Ort und konnten ein Fahrzeug feststellen, in dem sich zwei verdächtige Personen befanden. Bei der anschließenden Kontrolle fanden die Beamten mutmaßliches Tatwerkzeug und mehrere Meter Kabel, das von einer Kabelrolle auf der Baustelle stammen dürfte. Die beiden Männer im Alter von 32 und 26 Jahren wurden daraufhin vorläufig festgenommen und Ermittlungen, insbesondere ob sie für weitere Taten in Frage kommen, aufgenommen. Anschließend wurden sie nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen bis zu einem möglichen Gerichtsverfahren auf freien Fuß entlassen. (ms)

Filderstadt (ES): Brand von Kleidercontainer

Mehrere wohl Minderjährige haben Donnerstagmittag, gegen 13.45 Uhr, den Inhalt eines Kleidercontainers in der Plattenhardter Straße in Bonlanden offenbar in Brand gesetzt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge soll aus der Gruppe heraus ein Feuerwerkskörper in den Behälter geworfen worden sein, worauf der Inhalt Feuer fing. Die Flammen konnten von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Der Sachschaden steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Filderstadt hat erste Ermittlungen zu den Beteiligten aufgenommen. (mr)

Rottenburg (TÜ): Geparktes Auto erheblich beschädigt (Zeugenaufruf)

Ein noch unbekannter Laster-Fahrer hat am Donnerstagmorgen im Mühlweg einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Sattelzug mit weißem Auflieger gegen 7.30 Uhr zunächst vorwärts in die Schadenweiler Straße hinein, um dann rückwärts zum Wenden in den Mühlweg zu fahren. Beim Rangieren stieß der Sattelzug gegen einen geparkten Honda, der dabei erheblich beschädigt wurde. Die Polizei schätzt allein den Schaden am Pkw auf circa 15.000 Euro. Der Lkw-Lenker setzte seine Fahrt anschließend über die Niedernauer Straße fort. Zeugen, die Hinweise auf den Sattelzug oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07472/9801-0 beim Polizeirevier Rottenburg zu melden. (mr)

Bisingen (ZAK): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Hechingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Heidelbergstraße. Dort stieß ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug in der Zeit zwischen 17.40 Uhr und 17.55 Uhr gegen einen geparkten Ford Kuga und verursachte an diesem dadurch einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro. Anschließend fuhr der Verursacher davon. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 07471/9880-0 entgegengenommen. (mr)

