Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Einbruch, Vandalen hinterlassen Spur der Verwüstung

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Beim Abbiegen mit Gegenverkehr kollidiert

Zwei Personen sind nach einem Verkehrsunfall am späten Mittwochabend auf der Sirnauer Brücke vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Ein 41-Jähriger war kurz nach 23 Uhr mit einem Toyota Yaris auf der Brücke in Richtung Sirnau unterwegs und wollte nach links auf die B10 abbiegen. Dabei kollidierte er mit dem entgegenkommenden Toyota Yaris einer 57-Jährigen, die von der K1215 herkommend unterwegs war. Beide Fahrzeuglenker wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. (rd)

Nürtingen (ES): In Firma eingebrochen

Ein Firmengebäude in der Straße Großer Forst ist von Dienstag auf Mittwoch ins Visier eines Einbrechers geraten. Über ein Fenster gelangte der Täter gewaltsam ins Innere. Dort hebelte er mehrere Bürotüren sowie Schränke auf und suchte darin nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Roßdorf hat die Ermittlungen aufgenommen. (rd)

Aichtal-Grötzingen (ES): Riskant überholt

Unter anderem wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Verkehrspolizei Esslingen gegen einen 33-Jährigen, der am Donnerstagmorgen auf der L 1185 durch ein riskantes Überholmanöver einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann war gegen sieben Uhr mit seinem Porsche Macan auf der Landesstraße von Oberensingen kommend unterwegs. Obwohl er den Verlauf der Strecke nicht vollständig übersehen konnte, setzte er zum Überholen einer aus vier Pkw bestehenden Fahrzeugkolonne an, die sich hinter einem Lkw gebildet hatte. Dabei kam ihm eine 51-Jährige mit ihrem 1er BMW entgegen, die noch versuchte durch ein Ausweichen einen Unfall mit dem auf ihrer Fahrspur entgegenkommenden Wagen zu vermeiden. Dennoch kam es zur Kollision in deren Folge der Porsche zunächst auch gegen die Front des Lkw krachte, sich um 90 Grad drehte und im angrenzenden Grünstreifen zum Stehen kam. Auch der BMW wurde infolge der Kollision nach rechts von der Fahrbahn auf den neben der Straße verlaufenden Feldweg abgewiesen, wo er zum Stehen kam. Während der 49 Jahre alte Fahrer des Lkw unverletzt blieb, wurden die BMW-Fahrerin, ihre 18-jährige Mitfahrerin und der Porsche-Fahrer nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Alle Drei wurden nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Porsche und der BMW, die jeweils nur noch Schrottwert haben dürften, mussten vom Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 52.000 Euro geschätzt. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. Für die Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unterstützung der Unfallaufnahme war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 20 Feuerwehrleuten, der Rettungsdienst mit Notarzt und zwei Rettungswagen im Einsatz. Die Landesstraße musste zeitweise voll gesperrt werden. (cw)

Wernau (ES): Vandalen unterwegs (Zeugenaufruf)

Eine Spur der Verwüstung haben Kriminelle in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag durch die Gottlieb-Wolfer-Straße gezogen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gegen drei Uhr über den Zaun zunächst Zutritt zum Gelände der Kläranlage. Im Außenbereich eines Laborgebäudes zerstörten sie zunächst mehrere Sensoren und beschädigten einen Sicherungskasten, bevor sie sich mit brachialer Gewalt Zutritt zum Gebäude verschafften. Im Haus zerstörten sie wahllos zahlreiche Gegenstände und öffneten Wasserhähne, sodass die Räume im Untergeschoss teilweise geflutet wurden. In dem in der Nähe befindlichen, ehemaligen Betonwerk zerstörten sie Fenster und Türen. An einem auf einem Firmengelände geparkten Citroen zerschlugen sie die Seiten- und Frontscheibe und ließen aus dem Fahrzeug elektrische Werkzeuge mitgehen. Einem in der Nähe geparkten Opel Vivaro knickten sie die Spiegel ab und zerstörten die komplette Fahrzeugverglasung. Auch ein Opel Corsa fiel der Zerstörungswut der Kriminellen zum Opfer. Mit einem Pfosten zerstörten sie die Seiten- und Frontscheiben, zerschlugen die Spiegel und durchstachen mit einem Werkzeug das Blech der Seitentüren, sodass an dem Auto Totalschaden entstanden sein dürfte. An einem in der Nähe geparkten Opel Zafira schlugen sie die Frontscheibe ein. Zudem machten sie sich an einem daneben auf einem Trailer abgestellten Boot zu schaffen und beschädigten neben der Abdeckplane auch Teile der Inneneinrichtung. Die Höhe der angerichteten Sachschäden ist noch nicht überschaubar, dürfte sich aber mindestens in einem hohen, fünfstelligen Bereich bewegen. Der Polizeiposten Wernau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07153 / 97240 um Hinweise. (cw)

Filderstadt-Bonlanden (ES): Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Drei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen bei Bonlanden leicht verletzt worden. Ein Sprinter-Lenker war kurz vor acht Uhr auf der K 1225 neben der B 27 unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er auf den Mercedes-Benz Vito Tourer eines 57 Jahre alten Mannes auf, der noch auf den VW eines 54-Jährigen geschoben wurde. Alle drei Fahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Unfallverursacher musste mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht werden. Die beiden anderen Männer wurden vor Ort versorgt. Beide Transporter waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell