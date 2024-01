Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Zigarettenautomat beschädigt; Einbruch in Rohbau

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Zigarettenautomat beschädigt

Ein Zigarettenautomat in der Schießwieslenstraße in Mittelstadt ist zwischen Sonntag, 7.01.24, und Mittwoch, 8.30 Uhr, gesprengt worden. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts, jedoch beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 5.000 Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (rd)

Filderstadt (ES): In Rohbau eingebrochen

Ein Rohbau in der Haldenstraße in Bernhausen ist in der Zeit zwischen Dienstag, 15.30 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, ins Visier wohl mehrerer Krimineller geraten. Die Täter hebelten im Keller des Gebäudes eine Bautür auf und entwendeten aus dem dahinterliegenden Raum mehrere Kabelrollen. Der Wert des Diebesguts dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag belaufen. Das Polizeirevier Filderstadt ermittelt. (mr)

