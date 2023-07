Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Keine Erinnerung ans Geschehen - Kripo sucht Zeugen

Dillenburg (ots)

Aßlar

Die Kripo Wetzlar ermittelt nach der Anzeige eines 58 Jahre alten Mannes, der sich an einen Geschehensablauf nicht erinnern konnte. Aus dem Haus des Mannes in der Hermannsteiner Straße fehlen Bargeld, Schmuck und Mobiltelefon. Was geschah in der Nacht zum Dienstag, 04. Juli, in dem Einfamilienhaus in der Hermannsteiner Straße? Nach den Angaben des 58Jährigen öffnete er auf ein Klingeln die Haustür und verlor anschließend unmittelbar und aus unbekannten Gründen das Bewusstsein. Als er wieder erwachte, waren keine Fremden im Haus. Allerdings deutete geöffnetes Mobiliar auf eine Durchsuchung hin und er stellte bei der Überprüfung den Verlust von Bargeld, Schmuck und seinem Handy fest. Eine Beschreibung der an der Haustür erschienen Person konnte der 58Jährige nicht abgeben. Wem ist am Tatabend bzw. in der Nacht in der Hermannsteiner Straße jemand aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Wetzlar, tel. 06441 918 0.

