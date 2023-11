Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 28.11.2023.

Salzgitter (ots)

Zeugenaufruf.

Verkehrsunfall forderte drei verletzte Personen.

Salzgitter, Lebenstedt, Ludwig-Erhard-Straße, 27.11.2023, 15:00 Uhr.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 21-jährige Fahrer eines Pkw auf der Ludwig-Erhard-Straße in Fahrtrichtung Lebenstedt fuhr. Zeitgleich befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Pkw die Ludwig-Erhard-Straße in Richtung der BAB 39. Der 48-jährige hatte beabsichtigt, nach links in den Kranichdamm abzubiegen. Im Einmündungsbereich stießen beide Fahrzeuge zusammen.

Bei dem Unfall wurden sowohl der 21-jährige Fahrer und sein 23-jähriger Mitfahrer schwer verletzt, eine 48-jährige Frau aus dem Pkw des 48-jährigen erlitt leichte Verletzungen. Beide schwer verletzten Personen mussten in ein örtliches Krankenhaus gefahren werden. Die Höhe des Sachschadens wird ermittelt.

Zeugenaufruf:

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung machen können. Bitte setzen sie sich mit der Dienststelle der Polizei in Salzgitter Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell