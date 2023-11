Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 28.11.2023:

Peine (ots)

Wintereinbruch im Landkreis Peine führt zu Unfällen

Die Polizei im Landkreis Peine hatte in der Nacht und am Vormittag des 28.11. einige Verkehrsunfälle aufzunehmen, wobei die winterlichen Straßenverhältnisse sicherlich ihren Anteil an den Zusammenstößen hatten. Bei den meisten Unfällen handelte es sich um kleinere Blechschäden, es gab keine verletzten Personen. Auf der B 444 bei Hofschwicheldt kam am Morgen gegen 06:15 Uhr ein Wagen von der Fahrbahn ab und bleib im Graben liegen. Gleiches geschah gegen 07:30 Uhr zwischen Sierße und Dungelbeck auf der B 65. Nachdem ein Verkehrsteilnehmer die Kontrolle über sein Auto verlor, rutschte der Wagen in den Graben. Beide Fahrer kümmerten sich selber um einen Abschleppdienst, so dass lediglich die Fahrzeugbergung abgesichert werden musste. Im Stadtgebiet von Peine kam es zu mehreren Auffahrunfällen. So stießen gegen 07:30 Uhr auf der Burgstraße zwei Wagen gegeneinander, wie auch kurze Zeit später auf der Eichendorffstraße. Sämtliche beteiligten Personen blieben unverletzt.

Im Zusammenhang mit dem ersten Schnee des Winters gibt die Polizei Peine den Hinweis darauf die gefahrene Geschwindigkeit den Straßenverhältnissen anzupassen. Insbesondere die Nutzung von Winterreifen ist bei Schnee- und Eisglätte angezeigt. Ebenfalls sollten Scheiben und auch Scheinwerfer vor Fahrtantritt ausreichend freigemacht werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell