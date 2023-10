Polizei Hamburg

POL-HH: 231004-1. Verkehrshinweis für das kommende Wochenende für die Autobahn 7 und den Hamburger Elbtunnel

Hamburg (ots)

Zeiten: 06.10.2023, ab 22:00 Uhr - 09.10.2023, 05:00 Uhr Orte: Bundesautobahn (BAB) 7 und Elbtunnel, Fahrtrichtungen Norden und Süden

Am kommenden Wochenende werden im Bereich der BAB 7 und des Elbtunnels erneut umfangreichen Arbeiten durchgeführt, bei denen es für 55 Stunden zu einer Vollsperrung kommt. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen.

Ab Freitag, 22:00 Uhr wird die BAB 7 in beide Fahrtrichtung zwischen den Anschlussstellen (AS) Heimfeld und Volkspark voll gesperrt.

Mit Ausnahme der AS Waltershof werden alle betroffenen Anschlussstellen (Volkspark, Bahrenfeld, Othmarschen, Heimfeld) bereits ab 21:00 Uhr gesperrt. Die AS Waltershof bleibt bis 21:45 Uhr befahrbar.

Darüber hinaus ist an der AS Stellingen eine Auffahrt auf die BAB 7 in Fahrtrichtung Süden ab 21:00 Uhr nicht mehr möglich.

Eine weiträumige Umleitungsempfehlung ist eingerichtet.

Weitere Informationen sind unter

https://www.autobahn.de/die-autobahn/verkehrsmeldungen/detail/a-7-tunnel-altona-55-stunden-vollsperrung-der-a-7-freitag-den-610-bis-montag-den-91023-zwischen-as-hh-heimfeld-bis-as-hh-volkspark

zu finden.

Schl

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell