Polizei Hamburg

POL-HH: 231002-5. Abschlussmeldung zum heutigen Polizeieinsatz

Hamburg (ots)

Zeit: 02.10.2023, ab 18:30 Uhr

Ort: Hamburg-St. Georg, Heidi-Kabel-Platz bis Hamburg-St. Pauli, Neuer Pferdemarkt (Arrivatipark)

Anlässlich der zentral in Hamburg stattfindenden Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit 2023 hatte das sogenannte "Gegenbündnis" einen Aufzug mit dem Tenor "Deutschland, ...!" angemeldet. Zu diesem erwartete der Zusammenschluss mehrerer Gruppierungen 500 Teilnehmende.

Nachdem sich der Aufzug gegen 19:45 Uhr am Heidi-Kabel-Platz in Bewegung gesetzt hatte, wurden im weiteren Streckenverlauf zwei Transparente mit mutmaßlich strafbarem Inhalt gezeigt, sodass die Teilnehmenden in Höhe des Stephansplatzes (Neustadt) aufgestoppt werden mussten. Einsatzkräfte forderten die Versammlungsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf, das Zeigen der Transparente zu unterlassen. Darüber hinaus erging die Aufforderung, zwischenzeitlich angelegte Vermummungen (unter anderem Sturmhauben, Sonnenbrillen und Kapuzen) abzulegen.

Als die Teilnehmenden den Aufforderungen nachgekommen waren, konnte der Aufzug seinen Weg auf der geplanten Route fortsetzen. Die insgesamt 750 Teilnehmenden erreichten - im weiteren Verlauf störungsfrei - gegen 21:30 Uhr den Schlusskundgebungsort im Stadtteil St. Pauli, woraufhin die Versammlung seitens der Leiterin gegen 21:40 Uhr beendet wurde.

Aufgrund der gezeigten Transparente, der Vermummungen sowie im Bereich Esplanade (Neustadt) vereinzelt gezündeter Pyrotechnik leitete die Polizei mehrere Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dazu dauern an.

Zim.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell