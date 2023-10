Polizei Hamburg

POL-HH: 231002-1. Zeugenaufruf nach Tötungsdelikt in Hamburg-Sasel

Hamburg (ots)

Tatzeit: 01.10.2023, 22:29 Uhr

Tatort: Hamburg-Sasel, Saseler Chaussee

Am späten Sonntagabend ist ein 24-jähriger Mann an einer Shisha-Bar in Sasel durch mehrere Schüsse tödlich verletzt worden. Einsatzkräfte der Polizei haben vier Tatverdächtige vorläufig festgenommen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen soll es zunächst zu einem Streit zwischen mehreren Männern gekommen sein. Nachdem vor der Shisha-Bar dann plötzlich Schüsse gefallen waren, flüchteten mehrere Personen daraufhin vom Tatort.

Schnell vor Ort befindliche Einsatzkräfte der Polizei stoppten im nahen Umfeld ein mutmaßliches Fluchtfahrzeug und nahmen die vier Insassen vorläufig fest. Deren Tatbeteiligung wird derzeit noch geprüft.

Der 24-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen. Das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes übernahm die psychosoziale Akutbetreuung von Familienangehörigen, Freunden und Ersthelfern des Opfers.

Die Mordkommission (LKA 41) und die Abteilung für Kapitaldelikte der Staatsanwaltschaft Hamburg haben die Ermittlungen, insbesondere auch zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf, übernommen.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

