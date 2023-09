Polizei Hamburg

POL-HH: 230929-3. Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit - Hinweise der Polizei Hamburg und Erreichbarkeiten der Polizeipressestelle an den Festtagen

Hamburg (ots)

Zeit: 02.10.2023 & 03.10.2023; Ort: Hamburger Innenstadt

Unter dem Motto "Horizonte öffnen" richtet Hamburg die diesjährigen Festivitäten zum Tag der Deutschen Einheit aus. Neben einem vielfältigen kulturellen und kulinarischen Angebot präsentieren sich zahlreiche Institutionen und Unternehmen.

Die Polizei Hamburg wird auf der Blaulichtmeile des Bürgerfestes vertreten sein. Hier bieten wir unter anderem Informationen zu verschiedenen Kriminalpräventionsthemen, den bereits voranschreitenden Bau der neuen Polizeieinsatzzentrale (inklusive virtueller Ansichten mittels VR-Brille) sowie zu mehreren Digitalprojekten an. Dazu sind neben unseren LSBTI*-Ansprechpersonen auch die Beamten der Einstellungsstelle vor Ort und informieren über Einstiegsmöglichkeiten in den Polizeiberuf. Aber auch zum Thema Verkehrssicherheit stehen Polizisten der Verkehrsdirektion mit Rat und Tat zur Seite. So können Interessierte zum Beispiel die Gefahr des Fahrens unter Alkoholeinfluss in einem Fahrsimulator nacherleben. Dazu geben verschiedene Funkstreifenwagen, Polizeimotorräder sowie das neue Elektroboot "Krabbe" der Wasserschutzpolizei Einblicke in unsere Fahrzeugtechnik.

Die Blaulichtmeile befindet sich hinter dem Rathaus am Adolphsplatz. Weitere Informationen sind hier abrufbar: https://tag-der-deutschen-einheit.de/events/blaulichtmeile

Für Fragen rund um die Veranstaltung stehen zahlreiche Polizeibeamte der Kommunikationsteams zur Verfügung, die an ihren blauen Westen erkennbar sind. Am 3. Oktober ist außerdem in der Zeit von 06:00 Uhr bis 16:00 Uhr unter der Rufnummer 040/ 4286 - 56565 ein Bürgertelefon geschaltet.

Erreichbarkeiten der Polizeipressestelle

Die Polizeipressestelle ist am 2. und 3. Oktober unter der bekannten Rufnummer 040/ 4286 - 66032 erreichbar. Polizeisprecherin Sandra Levgrün wird sich bei Bedarf im Umfeld des Bürgerfestes aufhalten und für O-Töne zur Verfügung stehen. Eine Vermittlung erfolgt über die oben genannte Telefonnummer.

Zusätzlich ist die Polizeipressestelle zu den gewohnten Bürozeiten auch für Anfragen zu polizeilichen Alltagslagen unter der Rufnummer 040/ 4286 - 58888 zu erreichen.

Wie gewohnt werden Informationen zu polizeilichen Einsätzen und Verkehrslagen auch über die sozialen Netzwerke "Facebook", "Instagram" und "X" gegeben.

https://www.facebook.com/polizeihamburg https://www.instagram.com/polizeihamburg https://twitter.com/polizeihamburg

Die Polizei Hamburg wünscht allen eine freudiges Fest mit vielen tollen Erlebnissen.

Mx.

