POL-PDNR: brennender Radlader

Bad Hönningen, Parkplatz Aldi (ots) - Am Dienstag, den 20.06.23 kam es in Bad Hönningen, in dem Zeitraum von 13:30 - 14:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Hier wurde auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes ein ordnungsgemäß abgestellter Pkw an der Heckstoßstange beschädigt. Vermutlich wurde der Schaden durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht. Hinweise werden an die Polizei in Linz, unter der ...

