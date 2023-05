Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am Freitag, dem 12.05., gegen 13:00 Uhr, kam es in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall mit anschließender "Flucht". Laut Zeugin blieb ein Pkw, in der Mannheimer Straße an einem geparkten Pkw hängen und beschädigte dessen Außenspiegel. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Hinweise auf einen möglichen Verursacher nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell