POL-PDLU: Dudenhofen - Wohnungseinbruch (53/1205)

Speyer (ots) - Am 11.05.2023 gegen 15:58 Uhr befuhr eine 26-jährige Frau mit ihrem Fahrrad den Radweg in der Wormser Landstraße in Richtung Speyer Nord. Auf Höhe eines Einkaufmarktes kam ihr eine 35-Jährige mit dem Fahrrad entgegengefahren. Die 26-Jährige fuhr auf den Gehweg um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Die gleiche Idee hatte die entgegenkommende 35-järhige Radfahrerin und es kam zum Zusammenstoß. Die ...

mehr