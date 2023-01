Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht!

Meiningen (ots)

Am Freitag, dem 06.01.2023, kam es am Schloßplatz in Meiningen im Zeitraum von 18:00 - 22:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein dort abgeparkter PKW Audi A6 vermutlich durch ein anderes Fahrzeug an der hinteren rechten Seite beschädigt. Infolgedessen verließ der Unfallverursacher pflichtwidrig den Parkplatz. Am beschädigten Fahrzeug konnten die Beamten blaue Lackspuren erkennen, welche auf die Farbe eines möglichen Verursacherfahrzeuges schließen lassen. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizei in Meiningen entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell