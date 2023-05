Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht mit Alkoholgeruch in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

Am Samstag, dem 13.05., gegen 14:00 Uhr, kam es in der Keltenstraße in Schifferstadt zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher, der zuvor ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug gestreift hatte, entfernte sich von der Unfallstelle ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Nach Zeugenhinweisen konnte der Fahrer, welcher eindeutig unter Alkoholeinfluss stand, ermittelt werden. Dieser gab gegenüber den Beamten an, erst nach der Fahrt Alkohol getrunken zu haben. Dies wird jetzt durch die Analyse der Blutprobe durch die Rechtmedizin geklärt. Der zuvor durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell