Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Wohnungseinbruch (03/1305)

Speyer (ots)

~Am Freitagabend zwischen 19:30 Uhr und 22:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnanwesen in der Straße Hinterm Esel. Bislang unbekannte Täter hebelten das geschlossene Hoftor auf und gelangten durch die Wohnungstür in das Anwesen. Die Täter durchsuchten anschließend das Haus und entwendeten Bargeld im mittleren vierstelligen Bereich.

Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Straße Hinterm Esel geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.~

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell