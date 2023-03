LPI-SHL: Radler blieb unverletzt

Suhl (ots) - Ein unbekannter Dieb entwendete am Dienstag in der Zeit von 14:00 Uhr bis 15:10 Uhr eine Steinflex im Wert von 1.500 Euro von einer Baustelle in der August-Bebel-Straße in Suhl. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Pressestelle Julia Kohl Telefon: 03681 32 1503 E-Mail: ...

mehr