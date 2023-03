Polizei Paderborn

POL-PB: Alleinunfall am frühen Montagmorgen: Pkw fährt gegen Baum, Insasse(n) fliehen

Paderborn (ots)

(md) Am frühen Montagmorgen (27.03.2023) ereignete sich an der Dubelohstraße in Richtung Schloß Neuhaus in Höhe der Brücke über die Lippe ein Alleinunfall. Ein schwarzer BMW war frontal gegen einen Baum geprallt und stark beschädigt worden. Der oder die Insassen sind flüchtig.

Die Alarmierung der Rettungsleitstelle erfolgte um 03:50 Uhr über eine Smartwatch, eine Rückmeldung blieb bei Kontaktaufnahme jedoch aus. Die Polizei setzte eine Drohne und einen Diensthund aus Bielefeld zur Suche nach der oder den Verunfallten ein, jedoch ohne Erfolg. Eine zunächst angeforderter Polizeihubschrauber konnte wegen Schlechtwetter nicht starten. Gegen 06:30 Uhr unterstützen drei Flächenspürhunde der Johanniterunfallhilfe bei der Suche, auch sie fanden Nichts.

Der Fahrbahnabschnitt der Dubelohstraße war für die Dauer des Einsatzes bis ungefähr 8:00 Uhr gesperrt, der oder die Autoinsassen werden weiterhin vermisst.

Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können und/oder Personen beobachtet haben, die das verunfallte Fahrzeug verlassen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell