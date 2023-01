POL-COE: Dülmen, Wierlings Hook/ Drogenfahrt

Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht nach einer orientierungslosen 38-jährigen Frau. Gegen 7 Uhr verließ sie ihre Wohngruppe in Nottuln. Sie wollte an der Haltestelle "Auf der Heide" in Nottuln in den Bus zum Stift Tilbeck Havixbeck steigen. Nach Angaben des Busunternehmens geschah das nicht. Gegen 9.30 Uhr sahen Zeugen sie am Daruper Berg. Ein Hubschrauber unterstützt bei der Suche nach der Frau. Sie ist rund 1,80 Meter ...

mehr