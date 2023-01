Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/ Nachtragsmeldung: Vermisste Frau gesucht

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4951019

Ein Zeuge hat die 38-jährige Frau wohlbehalten am Dienstagnachmittag (10.01.23) angetroffen. Sie war an der L580 in Richtung Billerbeck unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung brachte sie zurück zur Wohngruppe.

Ursprungsmeldung:

Die Polizei sucht nach einer orientierungslosen 38-jährigen Frau. Gegen 7 Uhr verließ sie ihre Wohngruppe in Nottuln. Sie wollte an der Haltestelle "Auf der Heide" in Nottuln in den Bus zum Stift Tilbeck Havixbeck steigen. Nach Angaben des Busunternehmens geschah das nicht. Gegen 9. 30 Uhr sahen Zeugen sie am Daruper Berg. Ein Hubschrauber unterstützt bei der Suche nach der Frau.

Sie ist rund 1,80 Meter groß, sehr schlank. Bekleidet ist sie mit einer grünen Jacke und einer sehr bunten Leggins. Sie trug eine Cappy. Die Polizei bittet unter 02541-140 um Hinweise, im Notfall auch unter 110.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell