Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 26.11.2023 für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt und Salzgitter-Thiede

Salzgitter Lebenstedt und Thiede (ots)

Einbruch in einen Kellerraum

Salzgitter, Thiede, Sammifeld, 25.11.2023, 00:30 Uhr - 08:00 Uhr

Im genannten Tatzeitraum wird durch bislang unbekannte Täter ein Kellerfenster eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt. Die unbekannten Täter betreten daraufhin den Kellerraum und entwenden u.a. Bargeld. Im Anschluss können der oder die Täter unerkannt flüchten.

Sachbeschädigung an einem PKW

Salzgitter, Lebenstedt, Händelstraße, 25.11.2023, 03:00 Uhr - 08:30 Uhr

Im angegebenen Tatzeitraum wird die Heckscheibe eines VW Passat einer 57-jährigen Frau aus Salzgitter eingeschlagen. Der PKW parkt zur Tatzeit auf einem Parkplatz in Höhe Händelstraße 13. Der oder die Täter können im Anschluss unerkannt flüchten. Der Sachschaden beträgt ca. 500 Euro.

Trunkenheit im Verkehr

Salzgitter, Lebenstedt, Pappelweg, 26.11.2023, 03:24 Uhr

Aufgrund der unsicheren Fahrweise wird eine Funkstreifenwagenbesatzung auf einen 40-jährigen Mann aus Salzgitter aufmerksam, der mit einem PKW VW Golf die Reppnersche Straße in Richtung Feldstraße befährt. Bei einer Verkehrskontrolle wird durch die Beamten Atemalkoholgeruch festgestellt und folglich ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergibt einen Wert von 1,8 Promille Atemalkoholkonzentration. Dem Beschuldigten wird eine Blutprobe entnommen.

Verkehrsunfallflucht

Salzgitter, Lebenstedt, Julius-Leber-Straße, 24.11.2023, 20:00 Uhr - 25.11.2023, 14:30 Uhr

Am Freitag, gegen 20 Uhr, wurde der PKW Mazda MX-5 eines 50-jährigen Mannes aus Salzgitter auf einem Parkplatz in der Julius-Leber-Straße geparkt. Als der Fahrzeughalter am Samstag, gegen 14:30 Uhr, zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er eine Beschädigung am linken, vorderen Kotflügel fest. Hinweise auf den Unfallverursacher konnten bislang nicht erlangt werden. Die Schadenshöhe wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Personen, die zu o.g. Sachverhalten Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Salzgitter-Lebenstedt unter 05341/1897-215 zu melden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell