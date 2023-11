Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine vom 26.11.23

Peine (ots)

Sachbeschädigung

Zwischen Freitag, 24.11., 15 Uhr und Samstag, 25.11., 13 Uhr kam es an der Grundschule Bortfeld zu einer Sachbeschädigung. Durch bislang unbekannte Täter wurden dort Zaunelemente abgerissen und auf dem Schulhof in Brand gesetzt. Eine Gefahr für Gebäude bestand nicht.

Zwischen Donnerstag, 23.11., 16 Uhr und Samstag, 25.11., 11:10 Uhr kam es im Kiefernweg in Vechelde zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Audi Q3. Durch eine bislang unbekannte Person wurde die Seite des Pkw mit Kratzern beschädigt, es entstand Schaden in Höhe von 500 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 25.11.23 zwischen 14:30 Uhr und 15:40 Uhr kam es auf dem Echternplatz in Peine zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verursacher wurde vermutlich beim Ausparken aus einer Parklücke ein geparkter VW Scirocco beschädigt. Es entstand Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Einbruch in Einfamilienhaus

Zwischen Samstag, 25.11.23, 18 Uhr und Sonntag, 26.11.23, 01 Uhr kam es im Buchenweg in Vechelde zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Durch bislang unbekannte Täter wurden die Zugangstüren zum Wohnhaus aufgehebelt, im Haus wurden Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

