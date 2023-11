Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 25. November 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Diebstahl eines Fahrrades

Do., 23.11.2023, 17:15 Uhr bis 17:35 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Neuer Weg

Bislang u.T. entwendete ein schwarzes Rennrad der Marke Canyon, dass im Tatzeitraum am Fahrradständer vor einem Lebensmittelmarkt in Wolfenbüttel, Neuer Weg, angeschlossen war.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Sachbeschädigung an Pkw

Freitag, 24.11.2023, 08:45 Uhr - 10:15 Uhr 38302 Wolfenbüttel, Neuer Weg

Am Freitag, 24.11.2023, in der Zeit von 08:45 Uhr bis 10:15 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter einen PKW BMW X6 im Heckbereich, der am Neuen Weg, Wolfenbüttel, auf dem Parkplatz vor einem Fitnessstudio abgestellt war.

Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0

Einbruchdiebstahl aus Einfamilienwohnhaus Freitag, 24.11.2023, 15:50 Uhr bis 18:42 Uhr 38162 Cremlingen, Lerchenfeld

Am Freitag, dem 24.11.2023, nutzten Einbrecher in der Dämmerungszeit die Abwesenheit der Bewohner eines Einfamilienwohnhauses in Cremlingen, Lerchenfeld, drangen gewaltsam in das Haus ein und entwendeten diverse Gegenstände daraus.

Hinweise auf verdächtige Personen / Beobachtungen bitte an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

