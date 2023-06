Feuerwehr Hattingen

FW-EN: Verkehrsunfall und Person aus Ruhr gerettet

Hattingen (ots)

Die Einsatzkräfte der Hattinger Feuerwehr hatten heute einiges zu tun. Bereits um 7:47 Uhr wurde die First-Responder-Einheit des Löschzuges Niederwenigern zu einem medizinischen Notfall alarmiert. Das Hilfeleistungslöschfahrzeug der Hauptwache rückte um 9:46 Uhr zur Brandstraße aus. Aufgrund eines technischen Defekts hat ein LKW Hydrauliköl verloren. Dies wurde von den Einsatzkräften mit einem speziellen Bindemittel abgestreut. Ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Essener Straße / Burgaltendorfer Straße führte um 11:38 Uhr zu einem Einsatz der hauptamtlichen Kräfte und des Löschzuges Niederwenigern. Der Zusammenstoß zwischen einem Transporter und einem PKW sorgte für die zeitweilige Sperrung der Fahrbahnen. Die beiden Insassen des PKW wurden vorsorglich in ein Krankenhaus transportiert. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab, stellten den Brandschutz sicher und klemmten die Fahrzeugbatterien ab. Noch während dieses Einsatzes wurde erneut die First-Responder-Einheit des Löschzuges Niederwenigern alarmiert. Die Einsatzkräfte übernahen die Versorgung eines Patienten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Die Meldung über eine Person im Wasser sorgte für einen weiteren Einsatz, ebenfalls noch während des laufenden Einsatzes in Niederwenigern. Von hier konnten aber direkt einige Einsatzkräfte zur Ruhr abrücken. Weitere Kräfte kamen von der Hauptwache, dem Löschzug Mitte und der DLRG.

Sie konnten einen Mann retten, der in die Strömung der Ruhr geraten ist. Ersthelfer hatten ihn bereits vor Eintreffen der Rettungskräfte aus der Mitte des Flusses an das Ufer gezogen und damit wichtige Vorarbeit geleistet. Im Uferbereich wurde er auf eine spezielle Trage verbracht und aus dem Wasser gerettet. Aufgrund des Böschungswinkels waren hierzu einige Einsatzkräfte erforderlich. Später wurde der Mann im Rettungswagen versorgt und anschließend in ein Hattinger Krankenhaus transportiert. Das beigefügte Bildmaterial darf unter Nennung Jens Herkströter verwendet werden.

