POL-SZ: Pressemitteilung der Polizei Peine für den 25.11.23

Peine (ots)

Einbruch in Kindergarten

Zwischen Donnerstag, 23.11., 17 Uhr und Freitag, 24.11., 06:55 Uhr kam es zu einem Einbruch in einen Kindergarten in der Duttenstedter Straße in Peine. Der oder die bislang unbekannte/n Täter hebelte/n ein Fenster auf, durchwühlte/n Schränke und entwendete/n Diebesgut in Höhe von ca. 10 Euro. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Verkehrsunfallflucht

Zwischen Donnerstag, 23.11., 20 Uhr und Freitag, 24.11., 11 Uhr kam es im Kornbergweg in Peine zu einer Verkehrsunfallflucht. Durch einen bislang unbekannten Verursacher wurde ein am Straßenrand geparkter Skoda Roomster beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine unter 05171 999 0 zu melden.

Am 24.11.23 um 19:05 Uhr kam es in Oelerse, Am Damm / Uetzer Straße ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher kam vermutlich glättebedingt ins Rutschen und stieß gegen einen Mercedes, der durch den Unfall beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Am 24.11.23 gegen 22 Uhr kam es in der Gutenbergstraße in Peine zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin. Die 66jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Der Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Am 24.11.23 um 19:45 Uhr kam es auf der B65 zwischen Dungelbeck und Peine zu einem Verkehrsunfall. Die 79jährige Fahrerin eines Ford Fiesta kam aufgrund einer beschlagenen Frontscheibe nach rechts von der Straße ab und fuhr in einen Graben, verletzt wurde sie hierbei nicht. Der Pkw wurde beschädigt, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Am 24.11.23 um 19:45 Uhr kam es auf der K57 zwischen Groß Gleidingen und der B1 zu einem Unfall, bei dem eine 51jährige mit einem VW ID4 bei Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn abkam und Sachschaden verursachte. Die Fahrerin wurde durch den Unfall nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 20 000 Euro. In der Nacht von Freitag, 24.11., auf Samstag 25.11. kam es um 00:55 Uhr auf der K30 zwischen Adenstedt und Bierbergen zu einem Verkehrsunfall. Ein 19jähriger kam aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte seitlich mit einem Baum. Der Fahrer wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1600 Euro. Am 24.11.23 um 23:50 Uhr kam es auf der Hildesheimer Straße in Vechelde vermutlich aufgrund von Winterglätte zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Verursacher kam nach links von der Fahrbahn ab und verletzte zwei auf dem Gehweg befindliche Fußgänger. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Einer der Fußgänger wurde verletzt und in ein Krankenhaus verbracht.

