Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom 24.11.2023

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in Werkstattgelände

Hornburg, Braunschweiger Straße, 22.11.23, 16:30 Uhr - 23.11.23, 07:00 Uhr

Vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag drangen bislang unbekannte Täter in einen Werkzeugcontainer einer Firma in Hornburg ein. Dazu zerschnitten sie zunächst einen Maschendrahtzaun, um auf das Gelände zu gelangen, brachen anschließend mehrere Schlösser auf und schlugen ein Fenster des Werkstattgebäudes ein. Entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungstand nichts.

Der Sachschaden wird auf ca. 500EUR geschätzt. Die Polizei Wolfenbüttel sucht Zeugen unter 05331/9330.

Brand in Chemieunternehmen

Wolfenbüttel, Wendessener Straße 11 c, 24.11.2023, 01:30 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es vermutlich aufgrund eines technischen Defekts zu einem Brand in einer Halle eines Chemieunternehmens in Wolfenbüttel. Eine "Heizdecke", welche um ein dortiges Fass gehüllt war, fing Feuer und stand anschließend in Vollbrand. Das Feuer konnte zügig durch die Feuerwehr gelöscht werden, sodass es weder zu Personen- noch zu einem Gebäudeschaden gekommen ist. Es wurden keinerlei chemische Stoffe freigesetzt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1000EUR geschätzt.

Wie genau es zu dem Brand kommen konnte, müssen nun die Ermittlungen der Polizei zeigen.

Die Feuerwehren aus Wolfenbüttel, Halchter, Linden und Wendessen waren mit mehr als 50 Kräften im Einsatz.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell