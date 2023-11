Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 23.11.2023.

Polizei sucht den Eigentümer eines Rades.

Salzgitter, Chemnitzer Straße, 03.09.2023, 04:00 Uhr.

Eine Zivilstreife der Polizei konnte einen 28-jährigen Mann feststellen, der im Besitz eines Kinderfahrrades war. Die Polizei geht bei ihren Ermittlungen davon aus, dass das Rad nicht im Eigentum des Mannes steht. Der bisherige Eigentümer konnte bis heute nicht ermittelt werden. Die Polizei stellte das Rad des Herstellers Prince sicher und ermittelt wegen Fahrraddiebstahl. Das vermeintliche Diebesgut wird wie folgt beschrieben: Kinderrad vom Typ Sweeper in den Farben grün und blau. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit einem Besitznachweis in der Dienststelle in Salzgitter-Lebenstedt zu melden.

