POL-DO: Beamte beweisen bei Schwerpunkteinsatz buchstäblich den richtigen Riecher - Drogen, eine Waffe und ein gestohlenes Fahrrad gefunden

In der Dortmunder Innenstadt waren auch am gestrigen Montag (7. November) wieder Beamtinnen und Beamte der Polizei in einem Schwerpunkteinsatz unterwegs, um für Sicherheit zu sorgen und Kriminalität zu bekämpfen. Dabei bewiesen sie gleich mehrfach den richtigen Riecher - und das teils buchstäblich.

So gingen Sie zum Beispiel den Hinweisen auf einen möglichen Fahrrad-Hehler nach, der offenbar gestohlene Räder über eine Online-Plattform verkaufen soll. Gegen 11 Uhr bot der 27-jährige Mann sodann auch einem Polizisten in Zivil ein Fahrrad an, bei dem es sich um mutmaßliches Diebesgut handelt. Das Ergebnis: Nicht nur das Fahrrad stellten die Beamten sicher und nahmen es mit zur Wache. Auch den 27-Jährigen nahmen sie dorthin mit. Die Ermittlungen in diesem Zusammenhang dauern noch an.

Nach zwei Verkehrskontrollen hatten die Einsatzkräfte ebenfalls einiges an Schreibarbeit zu leisten. Die erste fand gegen 15.40 Uhr an der Münsterstraße statt. Als sich die Fensterscheibe öffnete, erblickten die Beamten nicht nur den 37-jährigen Fahrer des Wagens, sondern sie nahmen vor allem eines wahr: den starken Geruch nach Marihuana. Und so war es nicht verwunderlich, dass sie bei der anschließenden Durchsuchung des Wagens Marihuana und diverse Druckverschlusstütchen fanden. Einen gültigen Führerschein konnte der Fahrer nicht vorweisen, zudem gab es mehrere deutliche Zeichen auf einen möglichen Drogenkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte diese Anzeichen. Der 37-Jährige musste anschließend für eine Blutprobe mit zur Wache kommen. Die Betäubungsmittel stellten die Beamten sicher.

Ein weiteres Auto kontrollierten die Polizisten gegen 19.15 Uhr im Bereich Borsigstraße/Gronaustraße. Hier wiederholte sich eine gewisse Sinneswahrnehmung: Denn die Beamten konnten erneut einen wohlbekannten Geruch aus dem Fahrzeug wahrnehmen. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs machten sie zudem mehrere interessante Funde: Nicht nur entdeckten sie Marihuana und leere Foliendreher, die meist für die Verpackung von Kokain genutzt werden. Sondern sie stellten auch eine mutmaßliche Schreckschusswaffe sicher. Den 34-jährigen Dortmunder, dessen Drogenvortest ebenfalls ein positives Ergebnis zeigte, nahmen die Beamten vorläufig fest und brachten ihn ins Gewahrsam. Auch hier mussten sie zusätzlich eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis fertigen.

Zusätzlich kontrollierten die Beamten zusammen mit Kräften des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Dortmund zwei Cafés in der nördlichen Innenstadt. Dabei wurden diverse Verstöße festgestellt und geahndet. In einer Lokalität an der Mallinckrodtstraße stellten die Polizisten ein mutmaßlich illegales Glücksspielgerät sicher.

