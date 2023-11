Polizei Dortmund

POL-DO: "Cash Trapping" grassiert in Dortmund: Vorsicht beim Geldabheben!

Dortmund (ots)

Gefahr am Geldautomaten: Die Polizei Dortmund warnt die Bürgerinnen und Bürger vor einer aktuellen Betrugsmasche, dem sogenannten "Cash Trapping". Hierbei handelt es sich um eine Betrugsmasche am Geldautomaten, die zunächst unbemerkt bleibt, im Anschluss aber für hohen finanziellen Schaden sorgen kann.

In den letzten Wochen gab es im Großraum Dortmund mindestens 15 Fälle, in denen Anzeige erstattet worden ist. Nicht auszuschließen ist, dass weitere Betrugsopfer betroffen sind, sich aber aus verschiedensten Gründen bisher noch nicht bei der Polizei Dortmund gemeldet haben.

Beim "Cash Trapping" schieben Betrüger zunächst einen Aufsatz auf den "echten" Eingabeschlitz für die Debitkarte. Wer nun seine Karte einschiebt, gibt seinen PIN-Code ein und sieht anschließend die gefakete Meldung "ERROR", "Defekt" oder Ähnliches. Im Glauben, dass die Karte eingezogen worden ist, wenden sich die Geschädigten am nächsten Tag an die Bank.

Nach Verlassen des Bereiches gehen die Täter an den Automaten, demontieren den Aufsatz und nehmen die Karte inklusive der PIN mit. Anschließend tätigen sie Abhebungen an verschiedenen Automaten und versuchen dort, so viel Geld wie möglich abzuheben.

Angesichts dieser Betrugsmasche gibt die Polizei Dortmund folgende Präventionshinweise:

- Wenn Sie beim Geldabheben etwaige Unregelmäßigkeiten bemerken und bspw. Ihre Karte eingezogen wird, melden Sie sich sofort bei Ihrer Bank und/oder sperren Sie Ihre Karten sofort online - viele Banken bieten dies im Online-Banking an. Wählen Sie SOFORT die Sperrhotline 116 116, wenn Sie kein Online-Banking haben.

- Nutzen Sie aktiv Ihr Online-Banking, um Ihr Girokonto regelmäßig auf verdächtige Bewegungen überprüfen zu können.

- Sollte Ihre EC-Karte eingezogen werden und dies Ihnen - insbesondere in Anbetracht unserer aktuellen Warnungen - komisch vorkommen, rufen Sie sofort die Polizei über die 110.

