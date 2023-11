Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall zwischen E-Sooter-Fahrerin und Autofahrer - Zeugen gesucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1065

Am Dienstagmorgen (1. November) kam es in der Einmündung Wittekindstraße/ Im Rabenloh zu einem Verkehrsunfall zwischen einer E-Scooter-Fahrerin und einem Autofahrer. Die Polizei sucht Zeugen und den unbekannten Autofahrer.

Nach ersten Ermittlungen befuhr die 22-jährige Dortmunderin mit ihrem E-Scooter gegen 05:45 Uhr die Wittekindstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. An der Einmündung Wittekindstraße/ Im Rabenloh beabsichtigte sie, die Fahrt in Richtung Nordosten fortzusetzen. Ein bislang unbekannter Autofahrer bog aus der Straße Im Rabenloh kommend nach rechts in die Wittekindstraße ab.

Daraufhin bremste die Dortmunderin ab und stürzte. Der Fahrer hielt an und sprach mit der 22-Jährigen. Nachdem sie ihm gesagt hatte, dass es ihr gut gehe, entfernte er sich von der Unfallstelle. Durch den Unfall verletzte sich die junge Frau leicht.

Der unbekannte Autofahrer wird wie folgt beschrieben: - männlich - ca. 50 Jahre alt - Glatze

Bei dem Auto handelt es sich um einen silbernen oder braunen Kleinwagen ähnlich wie eine Mercedes A-Klasse.

Haben Sie den Verkehrsunfall beobachtet oder können Angaben zu dem unbekannten Autofahrer machen? Dann melden Sie bitte Ihre Hinweise an die Polizeiwache Mitte unter der Telefonnummer: 0231/132-1121.

