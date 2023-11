Polizei Dortmund

POL-DO: Polizei Dortmund findet bei Wohnungsdurchsuchung einige Waffen, viele Drogen und Bargeld: Untersuchungshaft für 42-Jährigen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1063

Der Einsatzanlass war zunächst alltäglich, wurde schlussendlich aber zum redensartlichen "Volltreffer" für die Polizei Dortmund. Am Samstag (4. November) fuhren Beamte der Polizei Dortmund wegen Streitigkeiten zu einem Wohnhaus auf der Märkischen Straße.

Die Beamten nahmen umgehend einen starken Cannabisgeruch wahr - darüber hinaus bemühte sich der 42-jährige Mieter aus Dortmund merklich darum, die Tür nur einen Spalt breit zu öffnen. Nach Kontaktaufnahme zur Staatsanwaltschaft Dortmund erging ein richterlicher Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Beschuldigten.

Dort fand die Polizei Dortmund nicht nur zahlreiche dealertypische Materialien wie etwa fast zwei Dutzend Behältnisse mit Betäubungsmitteln (u.a. Ecstasy, Marihuana), fünf Mobiltelefone oder Verpackungsmaterialien, die über die ganze Wohnung verteilt waren - sondern auch zwei Pfeffersprays und einen Teleskopschlagstock. Zusätzlich lagerte er in der Wohnung einen fünfstelligen Bargeldbetrag, der präventiv sichergestellt wurde.

Sowohl der 42-Jährige als auch seine 38-jährige Partnerin, die ebenfalls in der Wohnung war, wurden vorläufig festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht.

Die Frau wurde am nächsten Tag entlassen, der Mann wurde einem Haftrichter vorgeführt. Dieser entschied, den Tatverdächtigen in Untersuchungshaft zu nehmen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell