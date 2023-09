Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: erneuter Einbruchsdiebstahl in Stahlwerk

Horath (ots)

Zwischen Sonntag, 17.09.2023, 23.30 Uhr, und Montag, 18.09.2023, 00.30 Uhr, kam es zu einem erneuten Einbruch in eine Metall verarbeitende Firma in der Rass Straße in Horath. Wie bereits bei der Tat von Mitte August 2023 entwendeten die Täter mehrere Stahlrollen und Spezialwerkzeug. Die Gesamtschadenshöhe liegt im mittleren fünfstelligen Eurobereich. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienliche Hinweise können an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/5610 gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen im Tatortbereich.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell