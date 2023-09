Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße in Baumholder

Baumholder (ots)

Am 16.09.2023 kam es zwischen 07:50 Uhr und 15:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem ein ordnungsgemäß geparkter PKW in der Hauptstraße 13 in Baumholder leicht beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Baumholder, unter der Nummer 06783/9910, in Verbindung zu setzen.

