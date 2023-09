Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung durch Graffiti

Konz (ots)

Am Sonntag den 17.09.2023 kam es im Zeitraum von 19:00 Uhr bis 19:20 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Unterführung zwischen dem Moselufer, in unmittelbarer Nähe zum dortigen Spielplatz, und dem Parkplatz eines Möbelgeschäfts in Konz. Dort konnten zwei unbekannte Täter dabei beobachtet werden, wie diese auf einer Wand der Unterführung mit silberner und gelber Sprühfarbe ein ca. 2,5 m x 2,5 m großes Graffiti hinterließen. Nach Vollendung der Tat flohen die zwei dunkel gekleideten Personen in Richtung Moselufer. Insgesamt entstand Sachschaden im hohen dreistelligen Bereich. Zeuginnen und Zeugen der Tat, insbesondere solche, die Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-9155-0 in Verbindung zu setzen.

