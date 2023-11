POL-DO: E-Scooter-Fahrer prallt mit Auto zusammen: Fahrer wird schwer verletzt

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 1059 Zeugen sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (31.10.2023) um 18:40 Uhr in Dortmund-Lütgendortmund. Ein 36-Dortmunder fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Borussiastraße in Richtung Kleyer Straße. Bei Grünlicht fuhr der Mann geradeaus ...

mehr