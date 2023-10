Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh: Radfahrer fährt bei Rot und verletzt sich schwer

Am Donnerstagmorgen (19. Oktober, gegen 5:30 Uhr) ist ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der 20-Jährige war mit seinem E-Mountainbike in entgegengesetzter Richtung auf dem Radweg des Willy-Brandt-Rings in Richtung Norden unterwegs, als er in Höhe der Kaiser-Wilhelm-Straße bei Rot die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß mit einem 60-jährigen Autofahrer im VW. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

