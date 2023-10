Polizei Duisburg

POL-DU: Folgemeldung zu getötetem dreijährigen Mädchen - Wer kann Angaben zu einem Falt-Handwagen machen ?

Duisburg/Dinslaken/Oberhausen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Duisburg und der Polizei Duisburg:

Im Falle des getöteten dreijährigen Mädchens aus Dinslaken sucht die Duisburger Mordkommission mit einem Foto nach einem Falt-Kastenwagen, mit dem der Leichnam des getöteten Mädchens mutmaßlich transportiert wurde. Die Wände des Wagens bestehen aus einem schwarzen Stoff auf dem an den Längsseiten die Aufschrift "FROYAK Outdoor Gear" mit der Silhouette eines Bären abgebildet ist.

Wer hat im Zeitraum vom 30. September bis 3. Oktober im Bereich des Rhein-Herne-Kanals am Kaisergarten in Oberhausen den abgebildeten Wagen gesehen ? Er könnte von dem tatverdächtigen Ehepaar gemeinsam oder von einem der beiden gezogen worden sein. Wer kann Angaben zum Verbleib des Bollerwagens machen oder Hinweise zu den Personen geben, die den Wagen zu dieser Zeit an der genannten Stelle gezogen haben ? Hinweise nehmen die Ermittler der Mordkommission unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Unsere bisherige Berichterstattung zu dem Sachverhalt: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5620623 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5625704

