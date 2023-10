POL-DU: Alt-Hamborn: Mann nach Kollision mit Straßenbahn identifiziert - Polizei geht von suizidalem Handeln aus

Duisburg (ots) - Zwei falsche Handwerker sind am Montag (16. Oktober, 14:20 Uhr) mit ihrem Trickbetrug in einem Wohngebiet nahe der Holtener Straße gescheitert. Eine 86-Jährige hatte das Duo in die Flucht geschlagen. Einer der Männer klingelte an der Wohnungstüre der Seniorin und gab sich als Mitarbeiter der Gas- und Wasserwerke aus. Als die Duisburgerin die Türe ...

