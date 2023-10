Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Mann von Straßenbahn überrollt - Polizei sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Ein bislang nicht identifizierter Mann ist am Mittwochnachmittag (11. Oktober, gegen 17 Uhr) von einer Straßenbahn der Linie 903 erfasst und tödlich verletzt worden. Der Verstorbene soll laut Angaben eines Augenzeugen (69) mit einem weiteren Mann in Höhe der Einmündung zur Kampstraße über einen Fußgängerüberweg in Richtung des Rhein-Ruhr-Bades gerannt sein.

Bei dem Versuch, die Straße noch rechtzeitig zu überqueren, kam es zum Zusammenstoß mit der Bahn, die in Richtung Marxloh fuhr. Der 69-Jährige berichtete, dass die zweite Person unmittelbar nach dem Unfall in einen Park hinter dem Schwimmbad gerannt sein soll. Weil der Straßenbahnfahrer (31) unter Schock stand, wurde eine Seelsorgerin verständigt.

Ein speziell ausgebildetes Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Essen wurde angefordert, untersuchte den Ereignisort und sicherte Spuren. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an und schließen auch nicht aus, dass der Verunglückte in suizidaler Absicht gehandelt haben könnte.

Die Polizei Duisburg sucht nun Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Verstorbenen geben können. Ebenso bitten die Ermittler den vermeintlichen 20 bis 30 Jahre alten Mann, der zuvor die Straße überquert haben soll sich unter 0203 280 0 beim Verkehrskommissariat 21 zu melden.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell