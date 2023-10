Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Berkelwiese/ Transporter aufgebrochen

Coesfeld (ots)

An der Berkelwiese haben Unbekannte einen Transporter aufgebrochen. Zwischen 14 Uhr am Freitag (29.09.23) und 7.45 Uhr am Montag (02.10.23) schlugen die Täter eine Scheibe ein. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

