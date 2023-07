Ulm (ots) - Wie die Polizei berichtet, war eine 55-Jährige gegen 17.10 Uhr mit ihrem BMW auf der B312 in Fahrtrichtung Biberach unterwegs. An der Abzweigung zur B311 in Fahrtrichtung Ertingen bog die Frau nach rechts ab. In der Neue Unlinger Straße auf einem Fußweg sah die Fahrerin des BMW zwei Kinder. Die ...

mehr