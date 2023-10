POL-DU: Röttgersbach: 86-Jährige schlägt Trickbetrüger in die Flucht

Duisburg / Moers (ots) - In der Nacht zu Montag (16. Oktober, gegen 3:45 Uhr) verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei und berichtete, dass eine Israel-Flagge vor dem Moerser Rathaus verschwunden sei. Als der 25-Jährige am Vortag gegen 21 Uhr am Rathaus vorbeigefahren ist, habe die Fahne noch am Mast gehangen. Gegen 3:40 Uhr habe er bemerkt, dass sie weg war. ...

