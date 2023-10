Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh

Ruhrort: Mit Pfefferspray attackiert- Polizei sucht nach Raubüberfällen Zeugen

Duisburg (ots)

Nach einem vollendeten und einem versuchten Raubüberfall am Wochenende sucht die Kriminalpolizei Zeugen. Beide Male attackierten die Täter ihre Opfer mit Pfefferspray. Die Fälle im Detail:

Am späten Freitagabend (13. Oktober, gegen 23:30 Uhr) wollten vier Unbekannte einen 37-Jährigen an der Straße Karlsplatz in Ruhrort ausrauben. Der Duisburger berichtete den Polizisten, dass ihn einer der Männer mit Pfefferspray ins Gesicht gesprüht habe. Die drei Komplizen haben den 37-Jährigen festgehalten und Bargeld sowie das Handy ihres Opfers gefordert. Dem Mann gelang es, sich loszureißen. Die Täter flüchteten daraufhin ohne Beute. Sie werden auf 18 bis 25 Jahre geschätzt. Einer von ihnen hat eine sehr tiefe Stimme und trug zum Tatzeitpunkt einen Vollbart.

In Marxloh an der Kaiser-Friedrich-Straße haben zwei Unbekannte am Sonntagabend (15. Oktober, 22 Uhr) einen 16-Jährigen ausgeraubt. Der Teenager schilderte den Einsatzkräften, dass ihn die Männer zunächst beleidigt und dann körperlich attackiert haben. Auch hier setzten die Täter Pfefferspray ein. Das Duo flüchtete mit Armbanduhr und drei Armbändern als Beute in Richtung Feldstraße. Ein Rettungswagen brachte den Jugendlichen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Er schätzt die Räuber auf 16 bis 17 Jahre und einen von ihn auf 1,70 bis 1,80 Meter Größe. Beide haben schwarze Haare; einer der Täter hatte seine längeren Haare zur Seite gegelt.

Wer kann Angaben zu den Verdächtigen machen? Das Kriminalkommissariat 13 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell