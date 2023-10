Polizei Duisburg

POL-DU: Köln-Niehl: Schiff prallt gegen Brücke - Autokran versinkt im Rhein

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Duisburg/Köln (ots)

In Köln-Niehl (Rheinkilometer 696) hat es am Mittwochmittag (18. Oktober, 12:55 Uhr) einen Schiffsunfall gegeben. Ein Gütermotorschiff mit aufgestelltem Autokran ist bei der Einfahrt in den Hafen gegen eine Fußgänger- und Radfahrerbrücke geprallt, woraufhin der Kran abgerissen wurde und im Hafenbecken versank. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der 50-jährige Schiffsführer und seine Matrosen hatte sich offenbar mit der Höhe verschätzt. Es ergab sich kein Hinweis auf Alkohol- oder Drogenkonsum.

Durch den Aufprall ist die Brücke beschädigt worden, sodass sie gesperrt wurde, ebenso die halbseitige Brückendurchfahrt für den Schiffsverkehr. Im Laufe des Donnerstagvormittags (19. Oktober) wurde der Kran geborgen und die Instandsetzung der Brücke veranlasst.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell