Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallflucht

Mühlhausen (ots)

Ein 63 jähriger Mann meldete sich am 12.11.2022 um 09:44 Uhr bei der Polizei in Mühlhausen/Thüringen und teilte einen Schaden, nach eine Unfall, an seinen grauen Pkw BMW mit. Das Verursacherfahrzeug war nicht mehr am Unfallort. Der Geschädigte hatte seinen Pkw gegen 08:00 Uhr auf dem Parkplatz am ÖHK Haupteingang geparkt. Als er zurückkam stellte er einen Unfallschaden an seinem Fahrzeug ,am Heck, fest. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2000 Euro. Der Fahrzeugführer des unbekannten Fahrzeugs entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte unter 03601 - 4510 oder per Mail an pi.unstrut-hainich@polizei.thueringen.de.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell