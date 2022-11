LPI-NDH: Wichtige Zeugen gesucht!

Nordhausen (ots) - Am 12.11.2022 gegen 01:15 Uhr wurde in Nordhausen auf dem Darrweg eine 33jährige Fahrzeugführerin kontrolliert. Ein Drogenvortest schlug an. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und eine Anzeige gefertigt. Zudem wurde der Beifahrer per Haftbefehl gesucht und im Anschluss einer Vollzugsanstalt zugeführt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Inspektionsdienst Nordhausen Telefon: 03631 960 E-Mail: ...

