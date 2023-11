Polizei Dortmund

POL-DO: Auto erfasst Radfahrer beim Abbiegen - die Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Lütgendortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1059

Zeugen sucht die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Dienstag (31.10.2023) um 18:40 Uhr in Dortmund-Lütgendortmund. Ein 36-Dortmunder fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Borussiastraße in Richtung Kleyer Straße.

Bei Grünlicht fuhr der Mann geradeaus über die Kreuzung Borussiastraße / Steinhammerstraße. Zeitgleich bog an der Kreuzung eine Autofahrerin von der Borussiastraße in die Steinhammerstraße ab.

Das rote Auto mit Dortmunder Kennzeichen erfasste den Radfahrer. Dabei wurde er verletzt. Die Autofahrerin habe kurz angehalten und sei dann weitergefahren, so die Angaben des Radfahrers.

Die Polizei sucht Zeugen, die diesen Verkehrsunfall gesehen haben und Angaben zu der 30 bis 40 Jahre alten Autofahrerin machen können. Hinweise bitte an die Polizeiwache in Lütgendortmund unter Tel. 0231/132 2621.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell