POL-ROW: ++Vom Traktor überrollt++Rathaus mit Farbe besprüht++Unter Drogen gefahren++Radfahrerin verletzt-Zeugen gesucht++

Vom Traktor überrollt

Bremervörde. Am Montagnachmittag ereignete sich auf einem Firmengelände im Wiesenweg in Bremervörde ein schwerer Unfall. Der rückwärts rangierende Traktor, an den eine Walze angekuppelt war, überrollte einen 64-jährigen Erntehelfer. Der Mann erlitt derart schwere Verletzungen, dass er trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen vor Ort verstarb. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Rathaus mit Farbe besprüht

Bremervörde. In der Nacht von Freitag auf Samstag besprühten unbekannte Täter mit schwarzer Farbe die Wand des Rathauses in Bremervörde. Bei der Schmiererei handelt es sich unter anderem um eine Zahlenkombination "420", die aus der Drogenszene stammt und weltweit für den Cannabis-Konsum steht. (Anm.: Ursprünglich stammt dieser "Code" aus den USA. Bei den Zahlen "420" handelte es sich um die Uhrzeit 4:20 p.m. zu der man sich zum Konsumieren von Cannabis traf.) Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Bremervörde unter 04761/74890

Unter Drogen gefahren

Rotenburg. Am Montagabend gegen 21:30 Uhr kontrollierten die Beamten der Polizei Rotenburg den Fahrzeugführer eines VW Lupos. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit wurden bei dem 19- jährigen Fahrer Auffälligkeiten festgestellt. Ein Drogentest bestätigte diese. Der Test reagierte positiv auf THC. Zudem wurden bei dem Fahranfänger noch ein unerlaubtes Messer, sowie eine Kleinstmenge Marihuana aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen ihn wurde nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz eingeleitet.

Radfahrerin verletzt-Zeugen gesucht

Zeven. Am Montagmorgen gegen 08:20 Uhr befuhr eine Radfahrerin auf dem Radweg die Bremer Straße in Richtung Zeven-Ortsausgang, als sie von einem weißen PKW in Höhe der Einmündung zum Hermann-Löns-Weg, touchiert wurde und zu Fall kam. Durch den Sturz zog sich die 37-jährige Frau leichte Verletzungen zu. Der Fahrzeugführer des PKW setzte seine Fahrt fort ohne anzuhalten. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei Zeven unter 04281/93060

