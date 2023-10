Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Rotenburg für das Wochenende 06.10.23-08.10.23

PI Rotenburg (ots)

Landkreis Rotenburg:

Am gesamten Wochenende konnten aufgrund vermehrter Kontrollen hinsichtlich der Fahrtüchtigkeit mehrere Verkehrsteilnehmer festgestellt werden, welche ihren PKW unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln geführt haben. Insgesamt wurden fünf Verkehrssündern die Weiterfahrt durch die kontrollierenden Beamten untersagt. In einem weiteren Fall konnten einem Verkehrsteilnehmer mitgeführte Drogen sowie dessen Konsumutensilien abgenommen werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren oder ein empfindliches Bußgeld sowie Fahrverbote.

Stadt Rotenburg:

Am Samstag in den Morgenstunden kam es zu einem Verkehrsunfall an der Ausfahrt des Edeka Fabisch in Rotenburg. Eine Autofahrerin nahm einer auf dem Radweg fahrenden Fahrradfahrerin die Vorfahrt. Diese kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Die ältere Dame mit einem schwarzen Kleinwagen sei daraufhin um die gestürzte Fahrradfahrerin herumgefahren und habe ihre Fahrt auf der Verdener Straße in Richtung Innenstadt fortgesetzt. Wer sachdienliche Hinweise auf die Unfallflüchtige geben kann, meldet sich bei der Polizei Rotenburg unter 04261 - 947 0.

Hoops,PK

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell